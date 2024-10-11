Збірна України обіграла Грузію та набрала перші очки у Лізі націй-2024/25 (відео)

Збірна України здолала команду Грузії в матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Enea Arena" у польському місті Познань завершився з рахунком 1:0 .

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 35-й хвилині зустрічі – Георгій Судаков відібрав м'яч на половині поля суперника, а Михайло Мудрик з лівого флангу змістився в центр і з-за меж штрафного низом пробив у ближній кут.

Команда Віллі Саньйоля намагалася відігратися, але розпечатати ворота Анатолія Трубіна так і не зуміла.

За весь матч підопічні Сергія Реброва завдали 12 ударів проти 13 у Грузії (у площину воріт – 2:4). За очікуваними голами (xG) – 0,57 проти 0,68.

Огляд матчу Україна – Грузія

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі групи 1 Дивізіону B збірна Чехії на своєму полі перемогла Албанію з рахунком 2:0.

Додамо, що українська збірна невдало стартувала у Лізі націй-2024/25, зазнавши поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Грузинська команда, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0).

Таким чином, після трьох турів Грузія з 6 очками лідирує у квартеті, випереджаючи Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 бали) йде третьою, Україна (3) продовжує посідати останнє місце.

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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