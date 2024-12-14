Збірна України обрала склади на жіночу та чоловічу естафети Кубка світу з біатлону в Гогфільцені

Збірна України визначилася зі складами на жіночу та чоловічу естафети на другому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені.

Як повідомляє Суспільне Спорт, жіночу естафету в складі нашої команди побіжать Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна.

У чоловічій естафеті українську збірну представлятимуть Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Обидві гонки відбудуться в неділю, 15 грудня. Жіноча естафета розпочнеться о 12:30, а чоловіча – о 15:15 за київським часом. Це будуть останні старти на етапі в Гогфільцені.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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