Збірна України оформила камбек та здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2023

Збірна України оформила камбек та здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2023

Українські баскетболісти змогли обіграти суперників з Північної Македонії.

Сьогодні, 29 листопада, збірна України з баскетболу провела другий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Українці вдома обіграли Північну Македонію – 78:61.

У перших двох чвертях вели гості, але "синьо-жовті" змогли змінити хід гри у третій 15-хвилинці та добити суперника в кінці поєдинку.

Матч пройшов у київському Палаці спорту.

У другий раунд відбору виходять три найкращі команди з кожного квартету.

Наша збірна лише раз у своїй історії грала на чемпіонаті світу і було це у 2014 році.

Список учасників ЧС від Європи стане відомим у лютому 2023-го.

Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах від 25 серпня до 10 вересня 2023 року.

Нагадаємо, що у першому матчі "синьо-жовті" не змогли обіграти суперників з Грузії.