Збірна України оголосила імена футболістів, які розпочнуть підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України оголосила імена футболістів, які розпочнуть підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022

Легіонери приєднаються до розташування "синьо-жовтих" уже після завершення сезону.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, викликаних на тренувальний збір національної команди у Словенії, який передуватиме вирішальним матчам відбору на Чемпіонат світу-2022.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, підготовку до півфінального поєдинку плейоф кваліфікації на мундіаль проти Шотландії розпочнуть 25 гравців українських клубів.

За пропозицією УЄФА та на запрошення Футбольного союзу Словенії вони зберуться 29 квітня в Словенії, де житимуть і тренуватимуться на базі національної асоціації цієї країни в Горенському регіоні.

Зазначається, що українські легіонери, які виступають в іноземних чемпіонатах, приєднаються до збірної після того, як їхні клуби закінчать сезон.

Дебютні виклики до національної команди отримали півзахисники Михайло Мудрик із "Шахтаря" та Олексій Гуцуляк із "Дніпра-1". Натомість захисники "Динамо" Олександр Тимчик та Микита Бурда не допоможуть національній команді через травми.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - "Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі - "Шахтар").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі - "Динамо"), Сергій Булеца ("Зоря"), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва - "Дніпро-1").

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1"), Артем Бєсєдін ("Динамо").

Поєдинок Шотландія - Україна повинен був відбутися 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, але через повномасштабне вторгнення російських військ до України гру було перенесено.

Нещодавно УЄФА повідомив, що матч відбудеться 1 червня . Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вийти на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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