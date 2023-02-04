Збірна України оголосила остаточний склад на чемпіонат світу з біатлону-2023

Турнір відбудеться від 8-го до 19 лютого в Обергофі.

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону назвали остаточні склади на чемпіонат світу 2023 року, який наступного тижня розпочнеться в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Останнє шосте місце в заявці чоловічої збірної на планетарну першість отримав Артем Тищенко. Він став найкращим серед українців у другому спринті на етапі Кубку IBU в австрійському Обертіліасі (12-те місце). Таким чином, Тищенко виграв конкуренцію у Руслана Ткаленка і Тараса Лесюка.

Склад чоловічої збірної України на ЧС-2023 з біатлону: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко.

У жінок останнє місце в заявці дісталося Дар'ї Блашко, яка останній тиждень готувалася до планетарної першості з чоловічою збірною в Рупольдингу. Востаннє вона змагалася на початку січня на Кубку світу, після чого хворіла та навіть поверталася до України на лікування.

Склад жіночої збірної України на ЧС-2023 з біатлону: Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова, Дар'я Блашко.

Чемпіонат світу-2023 з біатлону запланований від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі.

Нагадаємо, 29 січня у швейцарському Ленцергайде завершився чемпіонат Європи з біатлону-2023. На континентальній першості збірна України виборола три медалі: Юлія Джима та Антон Дудченко здобули срібні нагороди в індивідуальних гонках, а Анастасія Меркушина виграла "золото" в спринті.

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