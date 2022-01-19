Збірна України оголосила склад на Чемпіонат Європи з біатлону

Збірна України оголосила склад на Чемпіонат Європи з біатлону

Нашу команду представлять по сім спортсменів у чоловіків та у жінок.

Став відомий склад чоловічої та жіночої збірних України з біатлону на Чемпіонат Європи, який відбудеться від 26-го до 30 січня в німецькому Арбері.

На майбутні змагання "синьо-жовті" поїдуть у складі 14 біатлоністів - по 7 у чоловіків та жінок.

Склад чоловічої збірної: Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Доценко, Руслан Ткаленко, Андрій Орлик, Сергій Телень, Тарас Лесюк.

Склад жіночої збірної: Ольга Абрамова, Катерина Бех, Ганна Кривоніс, Юлія Журавок, Віта Семеренко, Валерія Дмитренко.

Ще одну біатлоністку буде дозаявлено на континентальну першість після завершення олімпійського відбору в жіночій збірній України.

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