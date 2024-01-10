Збірна України оголосила склад на чоловічу естафету Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Стало відомо, в якому складі збірна України виступить у чоловічій естафеті на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Рупольдінгу.

Як повідомив старший тренер команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт, "синьо-жовтих" у естафетній гонці представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико та Віталій Мандзин.

Зазначимо, що у складі української збірної на чоловічу естафету відбулася одна зміна порівняно з естафетою на попередньому етапі Кубка світу в Обергофі: третій етап замість Антона Дудченка бігтиме Денис Насико .

Чоловіча естафета на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу відбудеться у четвер, 11 січня. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

Додамо, що жіноча естафета відбудеться у середу, 10 січня. Вона розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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