Збірна України оголосила склад на ЧС-2025 з легкої атлетики в приміщенні: чи виступить Магучіх

Планетарна першість відбудеться від 21 до 23 березня в китайському Нанкіні.

Збірна України з легкої атлетики визначилася із заявкою на чемпіонат світу-2025 в приміщенні.

Як повідомляється на офіційному сайті World Athletics, до складу "синьо-жовтих" на планетарну першість увійшли сім спортсменів.

Зокрема у турнірі візьмуть участь чинні чемпіони Європи зі стрибків у висоту в приміщенні: Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.

Склад збірної України з легкої атлетики на ЧС-2025 в приміщенні

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін

Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней

П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан

Біг на 60 м з/б: Анна Плотіцина

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні відбудеться від 21 до 23 березня в китайському Нанкіні.

Зазначимо, що торік Магучіх виграла "срібло" на чемпіонаті світу в приміщенні, який відбувся у шотландському Глазго. У боротьбі за "золото" українка поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс.

Загалом Ярослава двічі в кар'єрі ставала призеркою ЧС з легкої атлетики в приміщенні. Крім минулорічної срібної нагороди, вона 2022-го здобула "золото" планетарної першості у сербському Белграді.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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