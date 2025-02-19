Збірна України оголосила склад на одиночну змішану естафету чемпіонату світу-2025 з біатлону

Збірна України визначила склад на одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону-2025, який триває у швейцарському Ленцергайде.

Як стало відомо Суспільне Спорт від тренерського штабу "синьо-жовтих", за нашу команду бігтимуть Христина Дмитренко і Віталій Мандзин.

Для них обох це буде дебют в одиночній змішаній естафеті на чемпіонатах світу. Вони уперше разом виступлять у синглміксті.

Одиночна змішана естафета відбудеться у четвер, 20 лютого. Початок – о 17:05 за київським часом.

Після цього 22 лютого на ЧС-2025 з біатлону відбудуться класичні естафети, а 23 лютого планетарна першість завершиться масстартами.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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