Збірна України оголосила склад на одиночну змішану естафету ЧС-2024 з біатлону

Синглмікст за "синьо-жовтих" побіжать Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Збірна України визначилася зі складом на одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону 2024 року, який триває в чеському Нове-Мєсто.

Як повідомляє Суспільне Спорт, нашу країну в цій гонці представлять Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Зазначається, що основною претенденткою на місце у синглміксті була Ірина Петренко. Однак через проблеми зі здоров'ям вона не зможе взяти участь у гонці та продовжить відновлення, аби виступити у жіночій естафеті.

Одиночна змішана естафета на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок – о 19:00 за київським часом.

Додамо, що сьогодні, 14 лютого, на ЧС-2024 з біатлону відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Старт – о 18:20 за київським часом. Від України побіжать Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико та Тарас Лесюк.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Чемпіонат світу з біатлону-2024: розклад усіх гонок і де дивитися

Нова зірка українського біатлону відібралася до масстарту на чемпіонаті світу-2024

Українка – у топ-10: результати жіночої індивідуальної гонки на ЧС-2024 з біатлону