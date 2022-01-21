Збірна України оголосила склад на Олімпійські ігри-2022: хто представить країну в Пекіні

Збірна України оголосила склад на Олімпійські ігри-2022: хто представить країну в Пекіні

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушать 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Національний олімпійський комітет затвердив склад збірної України на зимові Олімпійські ігри-2022, які відбудуться в Пекіні.

До заявки "синьо-жовтих" потрапили 45 спортсменів, які позмагаються в 12 дисциплінах, повідомляє сайт НОК.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні

Біатлон: чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко; жінки - Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко

Лижні перегони: чоловіки - Олексій Красовський, Руслан Перехода, жінки - Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова

Фігурне катання: Іван Шмуратко (чоловіки), Анастасія Шаботова (жінки), Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Софія Голіченко та Артем Даренський (команда в спортивній парі)

Санний спорт: чоловіки - Антон Дукач, Андрій Мандзій; жінки - Олена Стецків, Юліанна Туницька; парний екіпаж Ігор Стахів/Андрій Лисецький

Фристайл: чоловіки - Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, жінки - Анастасія Новосад, Ольга Полюк (усі - лижна акробатика)

Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук

Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва

Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко

Сноубординг: Аннамарі Данча (паралельний гігантський слалом)

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук

Скелетон: Владислав Гераскевич

Бобслей: Лідія Гунько

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.

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