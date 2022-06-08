Збірна України оголосила склад на стартовий матч у Лізі націй-2022/23

Збірна України оголосила склад на стартовий матч у Лізі націй-2022/23

У вівторок, 8 червня, збірна України зійдеться з командою Ірландії у своєму першому поєдинку розіграшу Ліги націй-2022/2023.

Перед майбутнім матчем збірна України назвала стартовий склад. Зустріч на на стадіоні "Авіва" у Дубліні розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Шанс проявити себе з перших хвилин здобули воротар Андрій Лунін, захисники Тарас Качараба та Валерій Бондар, вінгер Михайло Мудрик, форвард Артем Довбік.

Україна: Лунін, Качараба, Попов, Бондар, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Мудрик, Довбик

Запасні: П'ятов, Різник, Соболь, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Ігнатенко, Пихальонок, Малиновський, Зінченко, Циганков, Сікан

Нагадаємо, що до заявки на матч не увійшли: Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Роман Яремчук та Георгій Бущан.

За всіма подіями в цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на ТСН Проспорт.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Після гостьового матчу з Ірландією на "синьо-жовтих" чекають на домашні зустрічі Ліги націй з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі. Аби підвищитися у класі, українцям потрібно посісти в групі перше місце.

Додамо, що команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу.

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