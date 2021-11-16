Збірна України оголосила склад на вирішальний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини

Збірна України оголосила склад на вирішальний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України оприлюднила стартовий склад на доленосний матч заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

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Україна : Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасні: Пятов, Різник, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв.

Боснія і Герцеговина : Васіль, Сушіч, Ковачевіч, Хаджикадуніч, Ахмедходжіч, Прціч, Хаджиахметовіч, Гояк, Менало, Деміровіч, Стевановіч

Запасні: Шехіч, Чівіч, Піріч, Йовічич, Санічанін, Круніч, Превляк, Кодро, Цімірот, Зількіч, Ціпетіч, Наліч.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

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Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

Раніше ТСН Проспорт писав, що перед вирішальним поєдинком українських футболістів підтримав колишній головний тренер збірної Андрій Шевченко.

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