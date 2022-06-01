Збірна України оголосила стартовий склад на матч із Шотландією в плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України оголосила стартовий склад на матч із Шотландією в плейоф відбору на ЧС-2022

У середу, 1 червня, збірна України з футболу проведе півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Шотландії.

Перед майбутнім матчем збірні України та Шотландії назвали стартові склади. Зустріч на "Гемпден Парк" у Глазго розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Шотландія: Гордон, Гікі, Генлі, Купер, Робертсон, Гілмор, Мактоміней, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгінн.

Запасні: Маршалл, Келлі, О'Доннелл, Суттар, Крісті, Гендрі, Маккена, Армстронг, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Ярмоленко, Малиновський, Степаненко, Зінченко, Циганков, Яремчук.

Запасні: Різник, Пятов, Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Шотландія - Україна доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Раніше повідомлялося, що перед грою з Шотландією півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався на пресконференції, а керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков заявив, що це "найважливіший матч на цьому етапі його життя".

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Читайте також:

Шотландія - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

"Матч у Шотландії - це надія України": Шевченко - про майбутню битву за вихід на ЧС-2022

Футболісти збірної Шотландії підтримали Україну перед очною битвою в плейоф відбору на ЧС-2022

Хочу, щоб Україна поїхала до Катару та виграла чемпіонат світу - легенда шотландського футболу