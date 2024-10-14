Збірна України оголосила стартовий склад на матч Ліги націй проти Чехії

Збірна України оголосила стартовий склад на матч 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Чехії, який відбудеться сьогодні, 14 жовтня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".

Порівняно з попереднім поєдинком проти Грузії головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зробив одну зміну в стартовому складі. Замість Івана Калюжного з перших хвилин на поле вийде Тарас Степаненко, який відновився після пошкодження.

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбик

Запасні: Бущан, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльський, Калюжний, Назаренко, Ванат, Тимчик, Зубков, Криськів

️ Starting lineup for the game against the Czech Republic



One change: Kaliuzhnnyi - Stepanenko pic.twitter.com/787xjzUhQc — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2024

Також став відомий стартовий склад чеської команди на гру проти України.

Чехія: Коварж, Вітік, Крейчі, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черни, Шульц, Хори

Запасні: Кінські, Єдлічка, Змрзли, Клімент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія доступна на нашому сайті.

Перед четвертим туром Ліги націй команда Сергія Реброва посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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