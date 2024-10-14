Збірна України оголосила стартовий склад на матч Ліги націй проти Чехії

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Збірна України оголосила стартовий склад на матч 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Чехії, який відбудеться сьогодні, 14 жовтня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".
Порівняно з попереднім поєдинком проти Грузії головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зробив одну зміну в стартовому складі. Замість Івана Калюжного з перших хвилин на поле вийде Тарас Степаненко, який відновився після пошкодження.
Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбик
Запасні: Бущан, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльський, Калюжний, Назаренко, Ванат, Тимчик, Зубков, Криськів
️ Starting lineup for the game against the Czech Republic— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2024
One change: Kaliuzhnnyi - Stepanenko pic.twitter.com/787xjzUhQc
Також став відомий стартовий склад чеської команди на гру проти України.
Чехія: Коварж, Вітік, Крейчі, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черни, Шульц, Хори
Запасні: Кінські, Єдлічка, Змрзли, Клімент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія доступна на нашому сайті.
Перед четвертим туром Ліги націй команда Сергія Реброва посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.
Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:
- перше місце – підніметься до Дивізіону А;
- друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;
- третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;
- четверте місце – вилетить до Дивізіону С.
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