Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Збірна України оголосила стартовий склад на матч Ліги націй проти Чехії

Збірна України оголосила стартовий склад на матч Ліги націй проти Чехії

Збірна України з футболу / Фото: Дан Балашов, УАФ

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України оголосила стартовий склад на матч 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Чехії, який відбудеться сьогодні, 14 жовтня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".

Порівняно з попереднім поєдинком проти Грузії головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зробив одну зміну в стартовому складі. Замість Івана Калюжного з перших хвилин на поле вийде Тарас Степаненко, який відновився після пошкодження.

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбик

Запасні: Бущан, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльський, Калюжний, Назаренко, Ванат, Тимчик, Зубков, Криськів

Також став відомий стартовий склад чеської команди на гру проти України.

Чехія: Коварж, Вітік, Крейчі, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черни, Шульц, Хори

Запасні: Кінські, Єдлічка, Змрзли, Клімент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія доступна на нашому сайті.

Перед четвертим туром Ліги націй команда Сергія Реброва посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / © flashscore.ua
Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

  • перше місце – підніметься до Дивізіону А;
  • друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;
  • третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;
  • четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Читайте також:

Україна – Чехія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

Зірковий футболіст збірної України пропустив тренування перед матчем Ліги націй з Чехією

Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем Ліги націй проти Чехії

Повʼязані теми:

Наступна публікація