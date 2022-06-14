Збірна України оголосила стартовий склад на матч Ліги націй проти Ірландії

Збірна України оголосила стартовий склад на матч Ліги націй проти Ірландії

Головний тренер збірної України Олександр Петраков визначився зі стартовим складом на поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги націй проти Ірландії.

Матч 4-го туру Ліги націй УЄФА між збірними України та Ірландії відбудеться сьогодні, 14 червня. Зустріч на стадіоні "ЛКС" у польському місті Лодзь розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Малиновський, Шапаренко, Ярмоленко, Довбик.

Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Попов, Ігнатенко, Сікан, Мудрик, Циганков, Сирота, Соболь, Зубков.

Ірландія: Келлехер, Макклін, Леніхен, О'Ші, Колінс, Моламбі, Каллен, Браун,Найт, Перротт, Хоган.

Запасні: О'Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Робінсон, Хуріхейн, Кін, Кендрік, Меннінг, Огбене, Хемілтон, Ебоселе.

За всіма подіями в цій грі ви можете стежити в онлайн-трансляції на ТСН Проспорт.

Збірна України з шістьма очками є одноосібним лідером турнірної таблиці своєї групи в Лізі націй. Ірландія, своєю чергою, має три бали та йде другою. Шотландія та Вірменія також заробили по три очки та наразі посідають третю та четверту позиції відповідно.

В іншому матчі 4-го туру цього квартету Вірменія прийматиме Шотландію. Поєдинок розпочався 14 червня о 19:00 за київським часом.

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