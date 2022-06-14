Збірна України оголосила стартовий склад на матч Ліги націй проти Ірландії

Головний тренер збірної України Олександр Петраков визначився зі стартовим складом на поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги націй проти Ірландії.
Матч 4-го туру Ліги націй УЄФА між збірними України та Ірландії відбудеться сьогодні, 14 червня. Зустріч на стадіоні "ЛКС" у польському місті Лодзь розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Малиновський, Шапаренко, Ярмоленко, Довбик.
Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Попов, Ігнатенко, Сікан, Мудрик, Циганков, Сирота, Соболь, Зубков.
Ірландія: Келлехер, Макклін, Леніхен, О'Ші, Колінс, Моламбі, Каллен, Браун,Найт, Перротт, Хоган.
Запасні: О'Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Робінсон, Хуріхейн, Кін, Кендрік, Меннінг, Огбене, Хемілтон, Ебоселе.
За всіма подіями в цій грі ви можете стежити в онлайн-трансляції на ТСН Проспорт.
- Збірна України з шістьма очками є одноосібним лідером турнірної таблиці своєї групи в Лізі націй. Ірландія, своєю чергою, має три бали та йде другою. Шотландія та Вірменія також заробили по три очки та наразі посідають третю та четверту позиції відповідно.
- В іншому матчі 4-го туру цього квартету Вірменія прийматиме Шотландію. Поєдинок розпочався 14 червня о 19:00 за київським часом.
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