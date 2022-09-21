Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Шотландії у Лізі націй

Збірна України проведе матч 1-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 проти національної команди Шотландії. Стали відомі стартові склади команд на поєдинок.
У середу, 21 вересня, відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 між збірними України та Шотландії.
Команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок.
З перших хвилин у складі "синьо-жовтих" вийдуть голкіпер Анатолій Трубін, півзахисник Олександр Піхальонок та форвард Артем Довбик.
Шотландія: Гордон, Паттерсон, Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні, Армстронг, Макгін, Макгрегор, Крісті, Адамс
Запасні: Келлі, Мккрорі, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гілмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Джек, Хікі, Маклін
Україна: Трубін, Караваєв, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Піхальонок, Маліновський, Мудрик, Ярмоленко, Довбик
Запасні: Лунін, Різник, Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Миколенко, Тимчик, Зубков
Матч Шотландія - Україна розпочнеться о 21:45. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.
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