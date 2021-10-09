Збірна України оголосила стартовий склад на матч відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії

Збірна України оголосила стартовий склад на матч відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії

Початок зустрічі - о 19:00.

Стали відомі стартові склади збірних Фінляндії та України на матч 7-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року, який відбудеться 9 жовтня на "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі.

Україна: Пятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв

Фінляндія: Градецкі, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Пох'янпало, Пуккі

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Ріскі, Хямяляйнен

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

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Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові.

. Цей матч відбудеться у Львові. Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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