Збірна України оголосила стартовий склад на матч-відповідь проти Бельгії в плейоф Ліги націй

Зустріч у бельгійському Генку розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України оголосила стартовий склад на матч-відповідь проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Зінченко, Калюжний, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Ванат

Запасні: Трубін, Різник, Михайличенко, Бондар, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський, Циганков, Яремчук, Назарина, Назаренко, Довбик

Стартовий склад збірної України на матч проти Бельгії / Фото: УАФ

Також став відомий стартовий склад збірної Бельгії на матч проти України. Зазначимо, що до нього не потрапив воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа.

Бельгія: Селс, Меньє, Фас, Дебаст, Кастань, Ванакен, Раскін, Де Брейне, Троссар, Лукаку, Доку

Матч Бельгія – Україна відбудеться в неділю, 23 березня, в бельгійському Генку на "Cegeka Arena". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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