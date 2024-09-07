Збірна України оголосила стартовий склад на матч з Албанією в Лізі націй

Став відомий стартовий склад збірної України на матч 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії, який відбудеться сьогодні, 7 вересня, на стадіоні "Epet Arena" у чеській Празі.

Дебютний поєдинок за національну збірну проведе півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв.

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Циганков, Кабаєв, Яремчук.

Запасні: Бущан, Лунін, Бондар, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Ванат, Зінченко, Тимчик, Піхальонок

Також албанці назвали стартовий склад на поєдинок проти України.

Албанія: Стракоша, Хюсай, Ісмайлі, Кумбула, Мітай, Аслані, Рамадані, Лячі, Н. Байрамі, Асані, Манай.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Албанія доступна на нашому сайті.

У новому розіграші Ліги націй команда Сергія Реброва виступатиме у Дивізіоні B. Окрім Албанії, суперниками українців у групі будуть Чехія та Грузія.

Нагадаємо, раніше став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй-2024/25.

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