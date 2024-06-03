Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти Німеччини

Стали відомі стартові склади збірних України та Німеччини на контрольний матч в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024, який відбудеться у понеділок, 3 червня, на стадіоні "Макс Морлок" в Нюрнберзі.

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Яремчук

Запасні: Бущан, Лунін, Миколенко, Михайличенко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Бражко, Малиновський, Судаков, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик

Німеччина: Ноєр, Гросс, Та, Антон, Кімміх, Гюндоган, Мусіала, Вірц, Міттельштедт, Андріх, Гаверц

Запасні: тер Штеген, Бауман, Нюбель, Генріхс, Кох, Груда, Фюріх, Павлович, Райц, Генріхс, Мюллер, Ундав, Баєр

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна доступна на нашому сайті.

Додамо, що після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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