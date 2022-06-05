Збірна України оголосила стартовий склад на вирішальний матч плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України оголосила стартовий склад на вирішальний матч плейоф відбору на ЧС-2022

У неділю, 5 червня, збірна України з футболу проведе фінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Уельсу.

Перед майбутнім матчем збірні України та Уельсу назвали стартові склади. Зустріч на на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Олександр Петраков не зробив жодної зміни у стартовому складі у порівнянні з матчем проти Шотландії (3:1).

Уельс: Геннессі, Робертс, Девіс, Родон, Вільямс, Ампаду, Ремзі, Аллен, Джеймс, Мур, Бейл

Запасні: Уорд, Е. Девіс, Гантер, Мефем, Вілсон, Джонсон, Моррелл, Норрінгтон-Девіс, Дж. Вільямс, Гарріс, Томас, Матондо.

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасні: Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков, Різник.

Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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