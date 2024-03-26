Збірна України оголосила заявку на фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти Ісландії

Стала відома заявка збірної України на фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти національної команди Ісландії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, із тих гравців, які перебувають у таборі "синьо-жовтих", до списку на поєдинок не потрапили Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан.

Зазначимо, що участь у грі з Ісландією може взяти Віктор Циганков, який через травму не потрапив до заявки збірної України на півфінальний матч плейоф кваліфікації на ЧЄ-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Заявка збірної України на матч з Ісландією

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков

Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія доступна на нашому сайті.

Читайте також: Україна – Ісландія: де дивитися фінальний матч плейоф за вихід на Євро-2024

Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Читайте також:

Україна – Ісландія: ставки букмекерів на вирішальний матч плейоф відбору до Євро-2024

"Потрібно менше говорити й більше робити на полі": Яремчук висловився про прийдешню гру з Ісландією

"Можливо, це зіграє нам на руку": тренер збірної Ісландії оцінив шанси своєї команди проти України