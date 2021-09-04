Збірна України оголосила заявку на матч кваліфікації ЧС-2022 проти Франції

Збірна України оголосила заявку на матч кваліфікації ЧС-2022 проти Франції

У списку Олександра Петракова 23 виконавці.

Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою на матч 5-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року проти команди Франції.

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Порівняно з поєдинком проти Казахстану в складі "синьо-жовтих" дві зміни. Замість Олександра Зінченка, який повинен пропустити матч через перебір жовтих карток, і травмованого Віталія Буяльського, до заявки потрапили Олександр Зубков і Тарас Степаненко.

Із тих футболістів, що зараз перебувають під рукою тренерського штабу, до заявки на гру проти французів не потрапив Ігор Харатін. Всього керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков включив до заявки на поєдинок 23 футболістів.

Заявка України на матч проти Франції

Воротарі: Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Пятов ("Шахтар"), Дмитро Різник ("Ворскла")

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія)

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі - "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем"), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Шахтар")

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Матч Україна - Франція відбудеться в суботу, 4 вересня, на НСК "Олімпійський" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Онлайн-трансляція зустрічі доступна на нашому сайті.

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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