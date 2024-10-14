Збірна України оголосила заявку на матч проти Чехії у Лізі націй

Збірна України оголосила заявку на матч 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Чехії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до неї увійшли 22 гравці. Із тих футболістів, які перебувають у розташуванні "синьо-жовтих" у Вроцлаві, до заявки на поєдинок не потрапили Валерій Бондар та Владислав Кабаєв.

Заявка збірної України на матч проти Чехії в Лізі націй

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія).

Захисники: Олександр Тимчик ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, (усі – "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Тарас Степаненко (усі – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко ("Полісся"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Іван Калюжний ("Олександрія").

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Матч Україна – Чехія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у третьому турі Ліги націй збірна України у польському місті Познань обіграла Грузію (1:0). Незважаючи на цю перемогу, команда Реброва продовжує посідати останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

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Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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