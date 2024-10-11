Збірна України оголосила заявку на матч проти Грузії у Лізі націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на матч 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Грузії.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ, до списку увійшли 23 футболісти. Серед тих, хто наразі перебуває у таборі "синьо-жовтих", участь у поєдинку не зможуть взяти півзахисники Тарас Степаненко та Владислав Кабаєв.

Заявка збірної України на матч із Грузією в Лізі націй

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – "Динамо" Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), тож наразі посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Команда Віллі Саньйоля з 6 балами лідирує у квартеті. Албанія та Чехія йдуть слідом, маючи у своєму активі по 3 залікові пункти.

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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