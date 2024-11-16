Збірна України оголосила заявку на матч проти Грузії в Лізі націй

Збірна України оголосила заявку на матч 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Грузії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поза списком з 23 гравців залишився форвард київського "Динамо" Владислав Ванат.

Напередодні головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на пресконференції розповів, що Ванат пропустить поєдинок з Грузією через мікропошкодження.

Заявка збірної України на матч проти Грузії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олексій Сич ("Рух"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Поєдинок Грузія – Україна відбудеться у суботу, 16 листопада, у грузинському Батумі на стадіоні "Батумі-Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна доступна на нашому сайті.

Україна в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України в Лізі націй-2024/25 уже провела чотири матчі. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1).

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

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Перед заключними поєдинками групового етапу Ліги націй проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада) збірна України зберігає шанси на підвищення у класі.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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