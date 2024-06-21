Збірна України оголосила заявку на матч проти Словаччини у другому турі Євро-2024

Поєдинок у Дюссельдорфі розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Збірна України оголосила заявку на матч другого туру групового етапу Євро-2024 проти національної команди Словаччини.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до неї потрапили усі 26 футболістів, які поїхали у складі "синьо-жовтих" на континентальну першість.

Зокрема до заявки на гру також потрапили Віталій Миколенко, який пропустив минулу зустріч з Румунією через травму, та Віктор Циганков (тренувався напередодні за індивідуальною програмою.

Заявка збірної України на матч проти Словаччини

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

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Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що на старті континентальної першості команда Сергія Реброва розгромно програла Румунії (0:3), а збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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