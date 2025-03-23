Збірна України оголосила заявку на матч-відповідь проти Бельгії за вихід до еліти Ліги націй

Збірна України оголосила заявку на матч-відповідь проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), до заявки "синьо-жовтих" на поєдинок потрапило 23 гравці.

На відміну від першого матчу проти бельгійців, до заявки української збірної не увійшли Юхим Конопля та Олексій Сич, які через травми залишили розташування національної команди. Їх замінили Валерій Бондар та Артем Довбик, який був відсутнім у зв'язку з хворобою.

Заявка збірної України на матч-відповідь плейоф Ліги націй проти Бельгії

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд" Англія), Єгор Назарина, Георгій Судаков (обидва – "Шахтар"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі – "Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Артем Довбик ("Рома", Італія).

Матч Бельгія – Україна відбудеться в неділю, 23 березня, в бельгійському Генку на "Cegeka Arena". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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