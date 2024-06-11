Збірна України оголосила заявку на товариський матч проти Молдови

Команда Сергія Реброва без втрат підходить до останнього спарингу перед чемпіонатом Європи.

Стала відома заявка збірної України на контрольний матч проти Молдови в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розраховує у цій зустрічі на всіх 26 футболістів, які увійшли до заявки національної команди на Євро-2024.

Для команди Сергія Реброва це буде третій із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості. У першому контрольному матчі українська збірна 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а потім 7 червня у Варшаві поступилася Польщі (1:3).

Заявка збірної України на матч з Молдовою

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков.

Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Матч Молдова – Україна відбудеться у вівторок, 11 червня, на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна доступна на нашому сайті.

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Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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