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Збірна України оголосила заявку на товариський матч проти Молдови

Збірна України оголосила заявку на товариський матч проти Молдови

Збірна України / Фото: Associated Press

Команда Сергія Реброва без втрат підходить до останнього спарингу перед чемпіонатом Європи.

Стала відома заявка збірної України на контрольний матч проти Молдови в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розраховує у цій зустрічі на всіх 26 футболістів, які увійшли до заявки національної команди на Євро-2024.

Для команди Сергія Реброва це буде третій із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості. У першому контрольному матчі українська збірна 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а потім 7 червня у Варшаві поступилася Польщі (1:3).

Заявка збірної України на матч з Молдовою

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков.

Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Матч Молдова – Україна відбудеться у вівторок, 11 червня, на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна доступна на нашому сайті.

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Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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