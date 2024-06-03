Збірна України оголосила заявку на товариський матч з Німеччиною

Поєдинок відбудеться 3 червня в Нюрнберзі.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на контрольний матч проти Німеччини в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.
Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі "синьо-жовтих", до заявки не потрапив Віталій Миколенко – захисник англійського "Евертона" продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа.
Заявка збірної України на матч з Німеччиною
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін
Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков
Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат
Матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна доступна на нашому сайті.
Додамо, що після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.
Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.
Читайте також:
Німеччина – Україна: де і коли дивитися товариський матч перед стартом Євро-2024
Німеччина – Україна: прогноз і ставки букмекерів на товариський матч перед Євро-2024
Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"