Збірна України оголосила заявку на товариський матч з Німеччиною

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на контрольний матч проти Німеччини в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі "синьо-жовтих", до заявки не потрапив Віталій Миколенко – захисник англійського "Евертона" продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа.

Заявка збірної України на матч з Німеччиною

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков

Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна доступна на нашому сайті.

Додамо, що після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Читайте також:

Німеччина – Україна: де і коли дивитися товариський матч перед стартом Євро-2024

Німеччина – Україна: прогноз і ставки букмекерів на товариський матч перед Євро-2024

Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"