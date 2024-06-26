Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч групового етапу Євро-2024 проти Бельгії

Збірна України оголосила заявку на матч заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти національної команди Бельгії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до неї потрапили усі 26 футболістів, які перебувають у таборі "синьо-жовтих" на континентальній першості.

До заявки на гру з бельгійцями також увійшли півзахисники Віктор Циганков та Михайло Мудрик, які пропустили відкрите тренування напередодні.

Заявка збірної України на матч проти Бельгії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

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Поєдинок Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

Перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів

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Якщо Україна переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

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