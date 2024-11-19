Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч проти Албанії у Лізі націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на матч останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії.

Як повідомляє офіційнйи сайт УАФ, із тих футболістів, які перебувають у розташуванні "синьо-жовтих", до списку не потрапив Владислав Ванат – форвард київського "Динамо" не встиг відновитися після травми.

Заявка збірної України на матч проти Албанії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олексій Сич ("Рух"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

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Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що Ребров розпочав пресконференцію перед грою з Албанією з того, що виступив із заявою щодо масових обстрілів українських міст російськими окупантами.

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