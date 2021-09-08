Збірна України оприлюднила заявку на матч проти Чехії: хто до неї потрапив

Збірна України оприлюднила заявку на матч проти Чехії: хто до неї потрапив

Гра у Пльзені розпочнеться 8 вересня о 21:45.

Тренерський штаб збірної України визначився з футболістами, які можуть вийти на поле в товариському матчі проти команди Чехії, який відбудеться 8 вересня у Пльзені.

До заявки "синьо-жовтих" на поєдинок проти чехів Олександр Петраков включив 19 футболістів, які перебувають у таборі національної команди.

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Заявка збірної України на матч із Чехією (за номерами)

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочегрін, 17. Олександр Зінченко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Сергій Булеца, 23. Дмитро Різник.

Матч Чехія - Україна відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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1 вересня збірна України в матчі відбіркового турніру ЧС-2022 зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 вересня "синьо-жовті" в Києві поділили очки із французами (1:1).

(1:1). Чехи перед матчем з Україною обіграли Білорусь (1:0) і розгромно програли Бельгії (0:3).

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