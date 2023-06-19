Збірна України оприлюднила заявку на матч відбору до Євро-2024 проти Мальти

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з футболістами, які можуть вийти на поле в поєдинку 4-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Мальти.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Трнаві, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Крім того, раніше травми отримали Валерій Бондар та Олександр Піхальонок.

Заявка збірної України на матч проти Мальти

Голкіпери: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сваток, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Данило Ігнатенко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Віталій Буяльський

Форварди: Владислав Ванат, Артем Довбик

Матч Україна – Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня, у словацькій Трнаві на Стадіоні Антона Малатинського. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Мальта доступна на нашому сайті.

Для нашої збірної це буде третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію. Поєдинок з македонцями став дебютною офіційною грою Реброва на чолі "синьо-жовтих".

Після двох зіграних матчів збірна України набрала 3 очки у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує Англія (9 балів), яка виграла три поєдинки поспіль на старті кваліфікації. Італія та Північна Македонія також набрали по 3 залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

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