Збірна України оприлюднила заявку на стартовий матч Євро-2024 проти Румунії

Поєдинок у Мюнхені розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Збірна України оголосила заявку на матч першого туру групового етапу Євро-2024 з національною командою Румунії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до неї потрапили усі 26 гравців, які перебувають у розташуванні "синьо-жовтих".

Водночас, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що захисник Віталій Миколенко не візьме участь у грі через травму.

Заявка збірної України на матч проти Румунії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Дивіться також: Румунія – Україна: де і коли дивитися стартовий матч "синьо-жовтих" на Євро-2024

Матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна доступна на нашому сайті.

Після гри з Румунією на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

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До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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