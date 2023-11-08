Збірна України оприлюднила заявку на вирішальний матч відбору Євро-2024 проти Італії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, викликаних на листопадовий збір перед заключним матчем групового етапу відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до табору "синьо-жовтих" вирушать 26 гравців, серед яких двоє дебютантів головної команди країни. Уперше до лав національної збірної отримали виклик захисники Владислав Дубінчак з київського "Динамо" та Максим Таловєров, який нині захищає кольори австрійського ЛАСКа.

Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку.

Склад збірної України на матч проти Італії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва – "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1").

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі – "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Національна команда розпочне свій збір 13 листопада в польському Гданську. Там "синьо-жовті" тренуватимуться до 18 листопада включно, після чого вирушать до німецького Леверкузена, де 20 листопада проведуть вирішальний матч кваліфікації на Євро-2024 проти Італії. Перемога в цьому поєдинку гарантовано виведе збірну України на чемпіонат Європи.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Раніше повідомлялося, що УЄФА змушує збірну України грати спаринг перед вирішальним матчем кваліфікації Євро-2024 проти Італії.

Читайте також:

Збірна України у відборі на Євро-2024: що потрібно "синьо-жовтим" для виходу до фінального турніру

Букмекери оцінили шанси збірної України вийти на Євро-2024

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці