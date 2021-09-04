Збірна України опустилася на 3-тє місце у групі відбору ЧС-2022: після перемоги Фінляндії над Казахстаном

"Синьо-жовті" вже сьогодні можуть повернутися на 2-гу позицію.
Збірна Фінляндії завдала поразки національній команді Казахстану в домашньому матчі 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022. Зустріч на стадіоні "Олімпійський" у Гельсінкі завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний гол у грі було забито у другому таймі. На 60-й хвилині Йоел Пог'янпало точним ударом головою замкнув навіс від Єре Уронена і приніс своїй команді перемогу.
Казахстанці повторити свій подвиг, який вони створили у матчі зі збірною України трьома днями раніше, коли уникли поразки на останніх секундах, вже не змогли.
- Після трьох матчів відбору ЧС-2022 в активі фінської збірної 5 очок. Вона випередила Україну (4 бали в 4 поєдинках) і вийшла на 2-ге місце у групі D.
- В активі Казахстану два очки в чотирьох зустрічах і 5-те місце.
- Свій наступний матч фіни проведуть у гостях проти збірної Франції 7 вересня. Казахстан цього ж дня також на виїзді зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.