Збірна України опустилася на 3-тє місце у групі відбору ЧС-2022: після перемоги Фінляндії над Казахстаном

Збірна України опустилася на 3-тє місце у групі відбору ЧС-2022: після перемоги Фінляндії над Казахстаном

"Синьо-жовті" вже сьогодні можуть повернутися на 2-гу позицію.

Збірна Фінляндії завдала поразки національній команді Казахстану в домашньому матчі 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022. Зустріч на стадіоні "Олімпійський" у Гельсінкі завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у грі було забито у другому таймі. На 60-й хвилині Йоел Пог'янпало точним ударом головою замкнув навіс від Єре Уронена і приніс своїй команді перемогу.

Казахстанці повторити свій подвиг, який вони створили у матчі зі збірною України трьома днями раніше, коли уникли поразки на останніх секундах, вже не змогли.

Після трьох матчів відбору ЧС-2022 в активі фінської збірної 5 очок. Вона випередила Україну (4 бали в 4 поєдинках) і вийшла на 2-ге місце у групі D.

В активі Казахстану два очки в чотирьох зустрічах і 5-те місце.

Свій наступний матч фіни проведуть у гостях проти збірної Франції 7 вересня. Казахстан цього ж дня також на виїзді зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

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