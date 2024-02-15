Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА – на якому місці "синьо-жовті"

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. Збірна України посідає в ньому 24-те місце.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Команда Сергія Реброва опустилася на дві сходинки порівняно з попереднім рейтингом, опублікованим у грудні 2023 року.

Востаннє "синьо-жовті" виходили на поле ще в листопаді минулого року, коли в заключному турі групового етапу відбору на Євро-2024 зіграли внічию з Італією (0:0) та не зуміли напряму вийти на континентальну першість.

Однак на позицію України в оновленому рейтингу ФІФА вплинули результати нещодавнього Кубка Азії. За підсумками цього турніру підопічних Реброва (1553,35 бала) обійшли у світовій класифікації Південна Корея (1566,21 бала) та Австралія (1554,82 бала).

Зазначимо, що наступний суперник українців у плейоф відбору до Євро-2024 – збірна Боснії та Герцеговини – також втратила дві позиції і тепер посідає 71-ше місце в рейтингу ФІФА.

У топ-10 світової класифікації змін не відбулося. Як і раніше, лідирує Аргентина, яка є чинним чемпіоном світу. Слідом за нею розташувалися Франція та Англія.

Рейтинг збірних ФІФА на 15 лютого 2024 року (топ-10)

1. Аргентина – 1855,20

2. Франція – 1845,44

3. Англія – 1800,05

4. Бельгія – 1798,46

5. Бразилія – 1784,09

6. Нідерланди – 1745,48

7. Португалія – 1745,06

8. Іспанія – 1732,64

9. Італія – 1718,82

10. Хорватія – 1717,57

…

24. Україна – 1553,35

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧЄ-2024 Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня на полі суперника нашої команди. Якщо українці виграють цей матч, то у фіналі 26 березня розіграють путівку на чемпіонат Європи з переможцем пари Ізраїль – Ісландія, де будуть уже номінальним господарем.

У разі виходу до фінального турніру Євро-2024 команда Реброва зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

Читайте також:

Боснія і Герцеговина – Україна: названо стадіон, де відбудеться півфінал плейоф відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу назвала місце проведення першого "домашнього" матчу 2024 року

Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024