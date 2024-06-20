Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА після розгромної поразки від Румунії на старті Євро-2024

"Синьо-жовті" втратили дві позиції порівняно з попереднім рейтингом.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних після стартових матчів Євро-2024. У ньому Україна опустилася на дві позиції та посідає 24-те місце.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Від моменту попереднього квітневого оновлення рейтингу команда Сергія Реброва провела чотири матчі: у спарингах зіграла внічию з Німеччиною (0:0), поступилася Польщі (1:3) та розбила Молдову (4:0), також розгромно програла Румунії (0:3) на старті Євро-2024.

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У свіжому рейтингу ФІФА українців обійшли Південна Корея та Австралія.

У топ-3 світової класифікації змін не відбулося. Як і раніше, лідирує Аргентина, яка є чинним чемпіоном світу. Слідом за нею розташувалися Франція та Бельгія.

На четверту позицію піднялася Бразилія, посунувши Англію на п'яту сходинку.

Рейтинг збірних ФІФА на 20 червня 2024 року

1. Аргентина – 1860.14 очок

2. Франція – 1837.47

3. Бельгія – 1797.98*

4. Бразилія – 1791.85 (+1)

5. Англія – 1787.88 (-1)

6. Португалія – 1747.04

7. Нідерланди – 1746.66

8. Іспанія – 1729.92

9. Хорватія – 1728.3

10. Італія – 1724.37

…

24. Україна – 1565.37 (-2)

…

45. Словаччина – 1467.77 (+3)*

...

47. Румунія – 1462.35 (-1)*

* – суперники збірної України у груповому етапі Євро-2024

У другому турі Євро-2024 збірна України 21 червня у Дюссельдорфі зіграє зі Словаччиною, яка на старті континентальної першості сенсаційно перемогла Бельгію (1:0). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна буде доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

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У заключному третьому турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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