Збірна України отримала першого суперника для підготовки до плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України отримала першого суперника для підготовки до плейоф відбору на ЧС-2022

Національна команда України з футболу назвала першого спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Підопічні Олександра Петракова зустрінуться з менхенгладбаською "Боруссією". Товариський поєдинок відбудеться 11 травня на стадіоні "Боруссія Парк", який вміщує 54 тисячі глядачів.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Час початку матчу буде погоджено пізніше. Українські вболівальники зможуть відвідати гру безкоштовно.

Зазначимо, що спаринг з "Боруссією" повинен стати для "синьо-жовтих" другим поєдинком в рамках підготовки до півфіналу плейоф відбору на мундіаль проти Шотландії.

Перший товариський матч українці збиралися провести 6 травня, проте ім'я суперника все ще залишається невизначеним.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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