Збірна України отримала суперників в основному раунді відбору до ЧС-2024 з футзалу

У четвер, 7 липня, відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації ЧС-2024 з футзалу, за підсумками якого своїх суперників дізналася збірна України.

Команда Олександра Косенка потрапила до групи 11, де зіграє зі збірними Нідерландів та Косово.

"Синьо-жовті" розпочнуть свою участь у кваліфікації на мундіаль із основного раунду, який триватиме з осені 2022 року до весни 2023 року.

За підсумками цього раунду 12 переможців груп, а також чотири найкращі другі команди виходять до елітного раунду відбору. Інші 8 збірних, які посіли другі місця, зіграють у стикових матчах за вихід до елітного раунду відбору.

ЧС-2024. Європейська кваліфікація. Основний раунд

Група 1: Іспанія, Молдова, Кіпр.

Група 2: Грузія, Бельгія, Австрія.

Група 3: Чехія, Боснія і Герцеговина, Вірменія.

Група 4: Португалія, Білорусь, Литва.

Група 5: Казахстан, Словенія, Чорногорія.

Група 6: Азербайджан, Польща, Греція.

Група 7: Хорватія, Угорщина, Ізраїль.

Група 8: Фінляндія, Румунія, Данія.

Група 9: Сербія, Франція, Норвегія.

Група 10: Італія, Північна Македонія, Швеція.

Група 11: Україна, Нідерланди, Косово.

Група 12: Словаччина, Латвія, Німеччина.

Також відбулося жеребкування попереднього та основного раундів Ліги Чемпіонів з футзалу 2022/23.

Україну представлятиме херсонський "Продексім", який розпочне змагання зі Шляху А основного раунду. Українська команда битиметься за путівку до наступного етапу з португальською "Бенфікою", угорським "Халадашем" та румунським "Юнайтед Галац".

Результати жеребкування

Група А: "Пальма" (Іспанія), "Кайрат" (Казахстан), "Спортинг Андерлехт" (Бельгія), "Спортінг Париж (Франція)

Група В: "Спортінг" (Португалія), "Аят" (Казахстан), "Ново Врємя" (Хорватія), "Футзал Пула" (Хорватія)

Група С: "Барселона" (Іспанія), "Добовец" (Словенія), "Говокубо" (Нідерланди), "Люксол Сент-Ендрюс" (Мальта)

Група D: "Бенфіка" (Португалія), "Продексім" (Україна), "Галадаш" (Угорщина), "Юнайтед Галац" (Румунія)

Зазначимо, що із групи пройдуть три команди з чотирьох. Матчі попереднього раунду пройдуть з 23 по 28 серпня, основного - з 25 по 30 жовтня.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.

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