Збірна України перед матчем Євро-2020 зі Швецією провела тренування не в повному складі: випало два гравці (відео)

Збірна України перед матчем Євро-2020 зі Швецією провела тренування не в повному складі: випало два гравці (відео)

"Синьо-жовті" втратили одного футболіста до кінця турніру.

Напередодні збірна України в рамках підготовки до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції провела тренування в Бухаресті (Румунія).

"Синьо-жовті" працювали не в повному складі: захисник Денис Попов залишив розташування колективу через травму, а вінгер Олександр Зубков працював за індивідуальною програмою.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Саме проти Швеції зіграє збірна України в 1/8 фіналу ЧЄ-2020. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Раніше повідомлялося, як гравці збірної України відреагували на вихід у плейоф Євро-2020.

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