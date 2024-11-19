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Збірна України перемогла Албанію та вийшла до плейоф за путівку до еліти Ліги націй (відео)

Збірна України перемогла Албанію та вийшла до плейоф за путівку до еліти Ліги націй (відео)

Албанія – Україна / Фото: Дан Балашов, УАФ

Свого суперника у стикових матчах команда Сергія Реброва дізнається 22 листопада під час жеребкування.

Збірна України обіграла команду Албанії в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Air Albania" в Тирані завершився з рахунком 1:2.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі. Олександр Зінченко у центрі штрафного майданчика албанців точно пробив у лівий нижній кут після того, як було заблоковано удар Романа Яремчук.

Відсвяткували забитий м'яч українці дуже символічно, розгорнувши футболку з числом "1000", оскільки сьогодні, 19 листопада, 1000-й день повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

На 10-й хвилині підопічні Сергія Реброва подвоїли свою перевагу в рахунку. Георгій Судаков з лівого флангу подав на правий кут воротарського на Юхима Коноплю, а той скинув на Яремчука, який головою переправив м'яч у ворота.

На 75-й хвилині албанці скоротили відставання в рахунку. Недім Байрамі з пенальті розвів м'яч і Анатолія Трубіна по різних кутах після того, як воротар збірної України збив Мірто Узуні у власному карному майданчику.

Наприкінці поєдинку Албанія влаштувала серйозний тиск на ворота "синьо-жовтих", але українська збірна зуміла втримати перемогу та навіть могла забити третій м'яч, але воротар господарів Томас Стракоша парирував удари Судакова та Олександра Назаренка.

Огляд матчу Албанія – Україна

У паралельному матчі групи B1 збірна Чехії на своєму полі перемогла команду Грузії з рахунком 2:1.

Чехія (11 очок) здобула перше місце в цьому квартеті та вийшла до елітного дивізіону Ліги націй. Україна (8 балів) фінішувала на другій сходинці та зіграє у плейоф за путівку до Дивізіону А. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останню позицію та вилетіла до Дивізіону C.

Свого суперника у стикових матчах за вихід до еліти Ліги націй наша команда дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. Це буде одна зі збірних, яка посіла третє місце у своїй групі Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія.

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