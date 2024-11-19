Збірна України перемогла Албанію та вийшла до плейоф за путівку до еліти Ліги націй (відео)

Свого суперника у стикових матчах команда Сергія Реброва дізнається 22 листопада під час жеребкування.

Збірна України обіграла команду Албанії в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Air Albania" в Тирані завершився з рахунком 1:2 .

"Синьо-жовті" відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі. Олександр Зінченко у центрі штрафного майданчика албанців точно пробив у лівий нижній кут після того, як було заблоковано удар Романа Яремчук.

Відсвяткували забитий м'яч українці дуже символічно, розгорнувши футболку з числом "1000", оскільки сьогодні, 19 листопада, 1000-й день повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

На 10-й хвилині підопічні Сергія Реброва подвоїли свою перевагу в рахунку. Георгій Судаков з лівого флангу подав на правий кут воротарського на Юхима Коноплю, а той скинув на Яремчука, який головою переправив м'яч у ворота.

На 75-й хвилині албанці скоротили відставання в рахунку. Недім Байрамі з пенальті розвів м'яч і Анатолія Трубіна по різних кутах після того, як воротар збірної України збив Мірто Узуні у власному карному майданчику.

Наприкінці поєдинку Албанія влаштувала серйозний тиск на ворота "синьо-жовтих", але українська збірна зуміла втримати перемогу та навіть могла забити третій м'яч, але воротар господарів Томас Стракоша парирував удари Судакова та Олександра Назаренка.

Огляд матчу Албанія – Україна

У паралельному матчі групи B1 збірна Чехії на своєму полі перемогла команду Грузії з рахунком 2:1.

Чехія (11 очок) здобула перше місце в цьому квартеті та вийшла до елітного дивізіону Ліги націй. Україна (8 балів) фінішувала на другій сходинці та зіграє у плейоф за путівку до Дивізіону А. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останню позицію та вилетіла до Дивізіону C.

Свого суперника у стикових матчах за вихід до еліти Ліги націй наша команда дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. Це буде одна зі збірних, яка посіла третє місце у своїй групі Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія.

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