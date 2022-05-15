Збірна України перетнула рубіж 60 золотих нагород в передостанній день Дефлімпіади

Збірна України перетнула рубіж 60 золотих нагород в передостанній день Дефлімпіади

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

В тринадцятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще вісьмома нагородами.

Цього дня в активі "синьо-жовтих" п'ять золотих, дві срібні та бронзова медалі.

Золоті нагороди здобула чоловіча команда у спортивному орієнтуванні, Анатолій Червоненко - у боротьбі (до 86 кг), Анастасія Сидоренко - у легкій атлетиці (біг на 800 м), Володимир Данильченко - у потрійному стрибку, жіноча команда перемогла у естафеті (4х400 м).

Срібло у боротьбі здобув Микита Латюк (до 92 кг), Руслана Муравська - у стрибках у висоту.

Сергій Драган став бронзовим призером з боротьби (до 125 кг).

"Золото":

Олександр Санкін, Руслан Ніколаєнко, Назар Левицький (спортивне орієнтування, чоловіча естафета);

Анатолій Червоненко (вільна боротьба, 86 кг);

Анастасія Сидоренко (біг на 800 метрів);

Володимир Данильченко (потрійний стрибок);

Вікторія Кочмарик, Юлія Шаповал, Соломія Куприч, Крістіна Кіняйкіна (жіноча естафета 4х400 метрів);

"Срібло":

Руслана Муравська (стрибки у висоту);

Микита Латюк (вільна боротьба, 97 кг).

"Бронза":

Сергій Драган (вільна боротьба, 125 кг)

На рахунку нашої команди 137 нагород - 61 золота, 38 срібних та 38 бронзових. За показником здобутих медалей, і за кількістю золота Україна йде одноосібним лідером у медальному заліку.

Нагадаємо, що українські баскетболісти стали чемпіонами Дефлімпіади-2021.

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