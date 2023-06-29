Збірна України піднялась на шість позицій в оновленому рейтингу ФІФА

Команда Сергія Реброва перемістилася з 30-го на 24-те місце.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних команд. У ньому збірна України поліпшила своє становище одразу на шість позицій.
"Синьо-жовті" піднялися з 30-го на 24-те місце. В активі нашої команди тепер 1541,25 бала.
У червні збірна України провела три перших матчі на чолі з новим головним тренером Сергієм Ребровим. Наша національна команда у товариському поєдинку драматично втратила перемогу над Німеччиною (3:3), після чого в рамках відбору на Євро-2024 перемогла Північну Македонію (2:3) та обіграла Мальту (1:0).
Лідерство в рейтингу ФІФА зберігає збірна Аргентини – чинний чемпіон світу. За нею йдуть Франція та Бразилія.
Рейтинг збірних ФІФА на 29 червня 2023 року
1. Аргентина – 1843.73
2. Франція – 1843.54
3. Бразилія – 1828.27
4. Англія – 1797.39 (+1 позиціія)
5. Бельгія – 1788.55 (-1)
6. Хорватія – 1742.55 (+1)
7. Нідерланди – 1731.23 (-1)
8. Італія – 1726.58
9. Португалія – 1718.25
10. Іспанія – 1703.45
...
24. Україна – 1541.25 (+6)
Після трьох зіграних поєдинків збірна України має 6 очок і посідає друге місце у своїй групі відбору на чемпіонат Європи. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.
Наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже у вересні. В рамках 5-го туру відбору на континентальну першість підопічні Реброва 9 вересня прийматимуть команду Англії, після чого 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
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