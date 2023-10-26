Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА після перемог над Північною Македонією та Мальтою

Команда Сергія Реброва поліпшила своє становище на дві позиції.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних команд за підсумками жовтневих матчів.

В опублікованому на сайті ФІФА списку збірна України піднялася з 24-го на 22-ге місце.

Перемоги у жовтневих матчах відбору на Євро-2024 над Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1) дозволили команді Сергія Реброва набрати 10,91 бала та обійти в рейтингу збірні Швеції та Перу.

Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. На другій та третій позиціях продовжують йти Франція та Бразилія відповідно.

Рейтинг збірних ФІФА на 26 жовтня 2023 року

1. Аргентина – 1861,29 очка

2. Франція – 1853,11

3. Бразилія – 1812,2

4. Англія – 1807,88

5. Бельгія – 1793,71

6. Португалія – 1739,83 (+2 позиції)

7. Нідерланди – 1739,26

8. Іспанія – 1725,97 (+2)

9. Італія – 1717,81

10. Хорватія – 1711,88 (-4)

...

22. Україна – 1549,33 (+2)

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

У своєму заключному матчі групового раунду відбору на ЧЄ збірна України прийматиме Італію. Поєдинок відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Перемога гарантовано виведе "синьо-жовтих" на Євро.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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