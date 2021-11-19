Збірна України після листопадових матчів відбору до ЧС-2022 поліпшила позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України після листопадових матчів відбору до ЧС-2022 поліпшила позицію в оновленому рейтингу ФІФА

"Синьо-жовті" тепер в топ-25 світу.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала рейтинг національніх збірних за підсумками листопадових поєдинків.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Так, збірна України додала у світовій класифікації одну сходинку і тепер розташовується на 25 місці. Прогрес підопічних Олександра Петракова пов'язаний із перемогою в заключному матчі відбіркового етапу до Чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини (2:0).

Щодо топ-10 списку, то тут варто відзначити падіння збірної Італії, яку випередили Англія та Аргентина відповідно. Окрім того, тут знайшлося місце для збірної Нідерландів, які потіснила Мексику.

РЕЙТИНГ ФІФА

(від 19 листопада 2021 року)

1. Бельгія - 1828,45

2. Бразилія - ​​1826,35

3. Франція - ​​1786,15

4. Англія - 1755,52

5. Аргентина - ​​1750,51

6. Італія - 1740,77

7. Іспанія - ​​1704,75

8. Португалія - 1660,25

9. Данія - 1654,54

10. Нідерланди - 1653,73

...

25. Україна - 1535,08

Збірна України завершила груповий етап кваліфікації до ЧС-2022 на другому місці, яке дало їй право зіграти в плейоф за вихід до ЧС-2022. В активі "синьо-жовтих" 12 балів. Виграла групу збірна Франції, яка з 18 очками напряму кваліфікувалася на Мундіаль.

Раніше розповідалося про те, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до ЧС-2022.

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