Збірна України погіршила своє становище в оновленому рейтингу ФІФА, не зігравши жодного матчу 2022 року

Збірна України погіршила своє становище в оновленому рейтингу ФІФА, не зігравши жодного матчу 2022 року

"Синьо-жовті" втратили дві сходинки.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг національніх збірних за підсумками січня 2022 року.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Так, збірна України опустилася в світовій класифікації одразу на дві сходинки. Відтепер, підопічні Олександра Петракова посідають 27 місце.

Зазначимо, що "синьо-жовтих" обігнали Марокко та Японія. Перші відіграли на Кубку африканських націй, де дійшли до 1/4 фіналу, а азіатам допомогла перемога над Саудівською Аравією у рамках кваліфікації до ЧС-2022.

Щодо топ-10 списку, то порівняно з попереднім рейтингом тут сталася лише одна зміна - Аргентина посунула з четвертого місця Англію.

РЕЙТИНГ ФІФА

(від 10 лютого 2022 року)

1. Бельгія - 1828,45

2. Бразилія - ​​1823,42

3. Франція - ​​1786,15

4. Аргентина - 1766,99

5. Англія - ​​1755,52

6. Італія - 1740,77

7. Іспанія - ​​1704,75

8. Португалія - 1660,25

9. Данія - 1654,54

10. Нідерланди - 1653,73

...

27. Україна - 1535,08

Зазначимо, що суперник збірної України в півфіналі плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022, команда Шотландії, посідає 40-е місце рейтингу ФІФА. Вони, як і Україна, також втратили в оновленому списку дві позиції.

А Ірландія та Вірменія, які разом з тими ж шотландцями будуть опонентами "синьо-жовтих" в Лізі націй-2022/23, йдуть на 49-й і 92-й сходинках відповідно.