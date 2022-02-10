Збірна України погіршила своє становище в оновленому рейтингу ФІФА, не зігравши жодного матчу 2022 року

"Синьо-жовті" втратили дві сходинки.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг національніх збірних за підсумками січня 2022 року.
Про це йдеться на офіційному сайті організації.
Так, збірна України опустилася в світовій класифікації одразу на дві сходинки. Відтепер, підопічні Олександра Петракова посідають 27 місце.
Зазначимо, що "синьо-жовтих" обігнали Марокко та Японія. Перші відіграли на Кубку африканських націй, де дійшли до 1/4 фіналу, а азіатам допомогла перемога над Саудівською Аравією у рамках кваліфікації до ЧС-2022.
Щодо топ-10 списку, то порівняно з попереднім рейтингом тут сталася лише одна зміна - Аргентина посунула з четвертого місця Англію.
РЕЙТИНГ ФІФА
(від 10 лютого 2022 року)
1. Бельгія - 1828,45
2. Бразилія - 1823,42
3. Франція - 1786,15
4. Аргентина - 1766,99
5. Англія - 1755,52
6. Італія - 1740,77
7. Іспанія - 1704,75
8. Португалія - 1660,25
9. Данія - 1654,54
10. Нідерланди - 1653,73
...
27. Україна - 1535,08
Зазначимо, що суперник збірної України в півфіналі плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022, команда Шотландії, посідає 40-е місце рейтингу ФІФА. Вони, як і Україна, також втратили в оновленому списку дві позиції.
А Ірландія та Вірменія, які разом з тими ж шотландцями будуть опонентами "синьо-жовтих" в Лізі націй-2022/23, йдуть на 49-й і 92-й сходинках відповідно.
- 2021 року збірна України дійшла до чвертьфіналу Євро-2020 та посіла друге місце у відборі на ЧС-2022, пробившись до стикових матчів.