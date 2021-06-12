Збірна України погуляла Амстердамом напередодні старту на Євро-2020: розклад передматчевих заходів

У неділю, 13 червня, команда Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами.

Збірна України здійснила прогулянку Амстердамом, де проведе стартовий матч Чемпіонату Європи-2020 з національною командою Нідерландів.

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У переддень поєдинку футболісти та тренерський штаб пройшлися мальовничим парком біля свого готелю. Прогулянка тривала близько пів години.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

Ввечері на нашу команду очікують традиційні передматчеві події: пресконференція головного тренера Андрія Шевченка та Олександра Зінченка (18:45 за київським часом) та тренування на "Йоган Кройфф Арені" (19:30).

Матч Нідерланди - Україна відбудеться в неділю, 13 червня, на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі, початок - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Зустріч зможуть відвідати близько 16 тисяч фанатів (30% від загальної місткості арени). Однак українських уболівальників не пустять на перший матч команди Шевченка на Євро-2020.

Також українці на груповому етапі проведуть два матчі в Бухаресті (Румунія): 17 червня з Північною Македонією та 21 червня з Австрією.

Дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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